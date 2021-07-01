В Аламединском районе по дороге в село Беш-Кунгей случайный попутчик ограбил водителя. Угрожая пистолетом, пассажир избил его и забрал телефон. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«По словам потерпевшего, нападение произошло в ночь на 30 июня. Примерно в 01.30 по дороге в сторону Беш-Кунгея он подобрал попутчика — молодого парня. Тот попросил довезти его до села. Однако по пути достал пистолет и начал угрожать. Ударив несколько раз по лицу водителя, он забрал у него телефон и скрылся», — говорится в сообщении.

Спустя несколько часов подозреваемый был задержан. Ему 22 года. Выяснилось, что он неоднократно судим. Следствие устанавливает его причастность к аналогичным преступлениям. Тех, кто мог пострадать от рук злоумышленника, в милиции просят обращаться по номерам: 0312363527, 0312363523.