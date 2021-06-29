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Происшествия

Кыргызстанец в Москве пытался изнасиловать 21-летнюю девушку

Кыргызстанец попытался изнасиловать 21-летнюю девушку в каршеринговом автомобиле на севере Москвы, однако ей удалось сбежать. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на улице Фестивальной накануне. Уроженец Кыргызстана, находясь внутри машины, накинулся на пострадавшую и попытался снять с нее одежду.

Ей удалось вырваться, после чего молодой человек также убежал. Позже он пришел в отделение полиции, сознался в содеянном и признал вину. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/199290/
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