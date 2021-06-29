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Происшествия

Украл бензин на 2 миллиона сомов. Подозреваемый в мошенничестве задержан

В Бишкеке задержали подозреваемого в совершении мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

УВД Октябрьского района
Фото УВД Октябрьского района. В Бишкеке задержали подозреваемого в совершении мошенничества

По ее данным, 18 февраля в милицию обратился горожанин и рассказал, что некий мужчина хотел продавать с ним ГСМ, но украл 68 тонн бензина и скрылся. Ущерб составил 2 миллиона 500 тысяч сомов.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. Правоохранители задержали 49-летнего подозреваемого. Октябрьский районный суд водворил его в СИЗО-1 Бишкека на два месяца.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/199199/
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