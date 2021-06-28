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Происшествия

На окраине города Ош обнаружен тайник с оружием

В Оше оперативники службы криминальной милиции обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Принадлежащий группировке схрон находился в заброшенном доме на окраине города. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Схрон был зарыт в одной из комнат подвального помещения и сверху засыпан мусором. В тайнике находился автомат Калашникова с магазином и патронами, а также гладкоствольное ружье в разобранном состоянии. Заводские серийные номера на оружии оказались стертыми, самодельный приклад намертво приварен, внесены и другие изменения в конструкцию автомата», — говорится в сообщении.

По факту незаконного оборота оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело. Назначены все необходимые экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/199148/
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