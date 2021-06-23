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Происшествия

Еще 8,5 миллиона сомов ущерба выявила таможня в деле Gergert Sport

Государственная таможенная служба выявила еще 8,5 миллиона сомов ущерба, который был нанесен бюджету Кыргызстана от деятельности бишкекского магазина спортивной экипировки и снаряжения Gergert Sport. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«При изучении товаросопроводительной документации установлено, что таможенное оформление на основании данных экспортных деклараций на территории Кыргызской Республики не производилось.

Со слов представителя участников ВЭД, реализующих товары в спортивных магазинах G.S., следует, что из-за недобросовестности в работе и ошибок европейских логистических компаний указывались неверные данные в товаросопроводительных документах. Тем самым товары, указанные в экспортных документах, были ввезены и реализовывались в торговых точках незаконно», — говорится в сообщении.

В результате произведенных расчетов сумма ущерба, нанесенного государству, составила 8 миллионов 598 тысяч 360 сомов.

Собранные дополнительные материалы переданы в следственную службу МВД для приобщения к ранее возбужденному досудебному производству.

Напомним, в марте магазин спортивной одежды Gergert Sport опечатала Финансовая полиция. По версии следствия, товары на имя Gergert Sport приобретали в Европе, но таможенные декларации переделывались по пути следования. Ущерб государству насчитывался в 21 миллион сомов. Позже магазин открылся, но ненадолго. Известно, что сейчас это дело на стадии расследования в следственной службе МВД. Досудебное производство ведется по статье «Сокрытие от таможенных платежей в особо крупных размерах» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198641/
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