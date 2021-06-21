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Происшествия

В Узгене несовершеннолетний застрелил 18-летнего парня

В Узгенском районе застрелен 18-летний Ж.уулу А. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

Уточняется, что ЧП произошло в местности Досмат-Ата. Между погибшим и подозреваемым произошла словесная перепалка, один из них выстрелил в другого из винтовки.

«Сообщение о раненом поступило 18 июня в 15.40. По некоторым данным, погибший и подозреваемый встретились на сенокосе. Между молодыми людьми произошла перепалка, в ходе которой один выстрелил в другого. 17-летний подозреваемый водворен в ИВС. Назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР», — сообщили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198346/
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