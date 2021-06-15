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Происшествия

Девушки взяли Lexus в аренду и сдали в ломбард. Владелец заплатил $7 тысяч 700

В Бишкеке задержали двух подозреваемых в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

По ее данным, 3 июня в милицию обратился горожанин и рассказал, что две женщины арендовали его автомобиль Lexus 470 за $350 на пять дней. Затем они заложили машину в ломбард за $6 тысяч и пропали. Заявителю пришлось выкупать собственный автомобиль за $7 тысяч 700.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР.

Правоохранители задержали двух подозреваемых. Ленинский районный суд Бишкека водворил их в СИЗО-1 на месяц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197761/
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