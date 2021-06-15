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Происшествия

В Джети-Огузе водители не пропустили скорую помощь. Их оштрафовали

В Джети-Огузском районе семеро водителей не пропустили машины скорой помощи. Итоги проведенного накануне рейда «Маяк» 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Иссык-Кульской области.

«Целью мероприятия было выявление среди водителей нарушителей, которые не подчиняются Правилам дорожного движения и не пропускают спецтранспорт с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Совместный с машинами скорой помощи маршрут проходил по самым оживленным дорогам района. Было выявлено всего 21 нарушение Правил дорожного движения, из них семь водителей не пропустили автомашину со спецсигналом. В их отношении составлены протоколы и наложен штраф в размере 10 тысяч сомов каждому», — сказали в милиции.

В ведомстве напомнили водителям, что важно пропускать спецмашины, так как они оказывают неотложную помощь гражданам.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197674/
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