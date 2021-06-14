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Происшествия

В Бишкеке мужчина взял в аренду машину и продал. Его задержали

В Бишкеке задержали подозреваемого в совершении мошенничества с автомобилем. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района столицы.

По его данным, 30 мая в милицию обратился горожанин и рассказал, что его обманул некий мужчина, взяв автомобиль Honda Fit, чтобы временно поработать таксистом. Однако он продал машину другим людям, а 340 тысяч сомов потратил на личные нужды.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. Правоохранители задержали 39-летнего подозреваемого. Октябрьским районным судом Бишкека он водворен в СИЗО-1 на два месяца.

Изъятый автомобиль поставили на штрафстоянку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197542/
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