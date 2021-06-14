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В Чуйской области задержаны скотокрады, совершившие серию краж

В Чуйской области задержаны подозреваемые в совершении серии краж крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУВД.

«21 февраля в ОВД Жайылского района с заявлением обратился 54-летний житель села Ново-Николаевка. По его словам, в ночь с 20 на 21 февраля неизвестные украли у него из сарая скот, ущерб составил 70 тысяч сомов. 23 мая с заявлением обратилась жительница села Алексеевка. По ее словам, в ночь с 7 на 8 мая и с 21 на 22 мая неизвестные украли у нее двух телят, которые оцениваются в 60 тысяч сомов», — сообщили в Чуйском ГУВД.

Сотрудникам СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Жайылского района удалось найти и задержать подозреваемых. Одному из них 21 год, второму — 23. Оба задержанных водворены в ИВС. Их проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197497/
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