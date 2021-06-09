Контрафакт из Кыргызстана задержали в Челябинской области России

В Челябинской области пресекли ввоз в Россию 9,5 тонны контрафактного белья и носочных изделий из Кыргызстана. Об этом сообщается на сайте региональной таможни.
По его данным, транспортное средство направлялось в Екатеринбург.
Правообладатели торговых марок оценили ущерб в 4 миллиона рублей.
Контрафактная продукция изъята сотрудниками полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 180 УК РФ — незаконное использование чужого товарного знака.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.