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Происшествия

Контрафакт из Кыргызстана задержали в Челябинской области России

В Челябинской области пресекли ввоз в Россию 9,5 тонны контрафактного белья и носочных изделий из Кыргызстана. Об этом сообщается на сайте региональной таможни.

По его данным, транспортное средство направлялось в Екатеринбург.

В ходе досмотра сотрудники Челябинской таможни выявили 425 единиц белья с нанесенными эмблемами известных товарных знаков и почти 9 тысяч носочных изделий с логотипами.

Правообладатели торговых марок оценили ущерб в 4 миллиона рублей.

Контрафактная продукция изъята сотрудниками полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 180 УК РФ — незаконное использование чужого товарного знака.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197012/
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