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Сюжет: Насилие над детьми

Изнасилование 13-летней девочки. Верховный суд оставил приговор в силе

Верховный суд рассмотрел надзорную жалобу обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки в Тонском районе. Об этом 24.kg сообщил адвокат потерпевшей Надерлан Шейренов.

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По его словам, ранее защита девочки также обжаловала приговор второй инстанции.

«Мы просили ужесточить наказание обвиняемому Жолдошбеку Казыша уулу и назначить ему пожизненное лишение свободы. Сторона обвиняемого просила отменить приговор второй инстанции и оставить в силе оправдательное решение Тонского районного суда. Сегодня судебная коллегия Верховного суда оставила в силе обвинительный приговор Иссык-Кульского областного суда. Таким образом, Казыша уулу приговорен к 15 годам лишения свободы. Остальные двое обвиняемых не обжаловали решение суда», — сказал Надерлан Шейренов.

Напомним, Иссык-Кульский областной суд приговорил двоих обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки к 15 годам лишения свободы, а третьего — к 20 годам. Девочку изнасиловали трое мужчин. О произошедшем родители узнали, когда выяснилось, что она беременна.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196981/
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