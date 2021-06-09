В Кадамджае депутат местного кенеша организовал канал сбыта наркотиков

Выявлена и пресечена деятельность международной организованной преступной наркогруппировки, организовавшей международный наркоканал по маршруту Таджикистан — Кыргызстан — Узбекистан. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что организатором этой ОПГ наряду с таджикскими наркодельцами является депутат местного кенеша Кадамджайского района О.М.Б., который наладил канал сбыта и переправки наркотиков из Таджикистана на территорию Узбекистана через Кыргызстан.

«В ходе проведенной спецоперации в Кадамджае О.М.Б. был задержан при попытке сбыта очередной партии наркотиков для дальнейшей переправки на территорию Узбекистана. В ходе обыска машины и по месту жительства О.М.Б. и его брата были обнаружены и изъяты 37,5 килограмма марихуаны, 9 килограммов опия-сырца, 4 килограмма гашиша, гладкоствольное оружие (без разрешительных документов), $232 тысячи, 42 миллиона 299 тысяч 500 узбекских сумов и 106 тысяч сомов. В рамках досудебного производства депутат водворен в ИВС ОВД Баткена», — рассказали в ГКНБ.

В ведомстве отметили, что сейчас проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению организаторов наркоканала из числа граждан Таджикистана.