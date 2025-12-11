10:20
Экономика

На реконструкцию канала Кызыл-Жылдыз в Нарыне ушло более 34 миллионов сомов

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики сообщает, что Нарынское региональное управление водного хозяйства успешно завершило важные работы по реконструкции канала Кызыл-Жылдыз.
 
В рамках проекта на участке канала протяженностью 2 тысячи 70 метров было уложено 13 тысяч 395 квадратных метров бетонного полотна. Данные работы направлены на экономное использование водных ресурсов, повышение надежности ирригационной системы и обеспечение фермеров стабильной подачей поливной воды.
 
Сметная стоимость реконструкции составила 34 миллиона 719 тысяч 840 сомов.
 
Министерство отмечает, что модернизация каналов и улучшение ирригационной инфраструктуры будут продолжены и далее, поскольку такие проекты играют важную роль в повышении продуктивности сельского хозяйства.
