09:33
В Ошской области реконструируют канал «Алтын-Дара»

Фото Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Реконструкция канала «Алтын-Дара»

В Чон-Алайском районе началась реконструкция оросительного канала «Алтын-Дара», который обеспечивает поливной водой 300 гектаров сельскохозяйственных земель. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, проект направлен на устранение дефицита воды и обеспечение стабильного водоснабжения для фермеров.

Общая длина канала 9,8 километра, а пропускная способность — 0,5 кубометра в секунду. Реконструкция поможет обновить инфраструктуру, повысить эффективность орошения и увеличить продуктивность сельского хозяйства в регионе.
