10:18
USD 84.63
EUR 103.05
RUB 1.16
Происшествия

В Кара-Балте из торгового дома украли ювелирные изделия. Подозреваемые задержаны

В Кара-Балте задержали подозреваемых в краже ювелирных изделий из торгового дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, инцидент произошел в ночь с 13 на 14 апреля. Неизвестные похитили серебряные и позолоченные изделия на сумму 921 тысяча сомов.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР. Правоохранители задержали 33-летнюю подозреваемую. Жайылский районный суд водворил ее в СИЗО на два месяца.

В ходе следствия задержали также 24-летнего жителя Бишкека, причастного к преступлению. Его водворили в ИВС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196926/
просмотров: 399
Версия для печати
Материалы по теме
В Новопавловке неизвестные обокрали дом полковника милиции
У жителя Токмака из дома украли охотничий карабин и 200 патронов к нему
Задержаны квартирные воры, орудовавшие в Чуйской области
В Бишкеке задержали подозреваемого в краже ноутбука
Проникал в дома, воровал деньги и золото. Подозреваемого в кражах задержали
Украли 210 тысяч сомов из салона бусика в Бишкеке. Подозреваемого задержали
В Бишкеке разыскивают ручного шакаленка. Хищника украли из питомника
В Бишкеке задержан подозреваемый в серии краж велосипедов
Поезд Бишкек — Кара-Балта. Создана петиция за возврат маршрута
Украли сейф с $70 тысячами. Милиция раскрыла кражу двухлетней давности
Популярные новости
Погибшим в&nbsp;ДТП с&nbsp;кортежем Садыра Жапарова оказался лечащий врач президента Погибшим в ДТП с кортежем Садыра Жапарова оказался лечащий врач президента
Задержание экс-начальника управления ГКНБ. Стали известны подробности дела Задержание экс-начальника управления ГКНБ. Стали известны подробности дела
В&nbsp;Бишкеке сильный ветер сорвал кровлю пятиэтажного дома. Пострадали три машины В Бишкеке сильный ветер сорвал кровлю пятиэтажного дома. Пострадали три машины
В&nbsp;Баткене застрелился солдат Пограничной службы В Баткене застрелился солдат Пограничной службы
Бизнес
Сотрудники MegaCom сдали более 24&nbsp;литров донорской крови Сотрудники MegaCom сдали более 24 литров донорской крови
Страны БРИКС призвали к&nbsp;полному прекращению огня в&nbsp;Афганистане Страны БРИКС призвали к полному прекращению огня в Афганистане
Обращение к&nbsp;главе &laquo;Центерра Голд Инк.&raquo; Скотту Перри направил профком &laquo;Кумтора&raquo; Обращение к главе «Центерра Голд Инк.» Скотту Перри направил профком «Кумтора»
&laquo;Керемет Банк&raquo;: мероприятия НБ&nbsp;КР&nbsp;по&nbsp;оздоровлению дают положительные результаты «Керемет Банк»: мероприятия НБ КР по оздоровлению дают положительные результаты
9 июня, среда
10:16
Россия будет вакцинировать от коронавируса трудовых мигрантов Россия будет вакцинировать от коронавируса трудовых миг...
10:14
Правозащитник: Кыргызстанку в Москве похитили полицейские
10:11
Доллар в Кыргызстане снова дешевеет
10:03
Поваленные баннеры, деревья и не только. Последствия сильного ветра в Бишкеке
10:00
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 9 июня