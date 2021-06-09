В Кара-Балте из торгового дома украли ювелирные изделия. Подозреваемые задержаны

В Кара-Балте задержали подозреваемых в краже ювелирных изделий из торгового дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, инцидент произошел в ночь с 13 на 14 апреля. Неизвестные похитили серебряные и позолоченные изделия на сумму 921 тысяча сомов.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 200 «Кража» УК КР. Правоохранители задержали 33-летнюю подозреваемую. Жайылский районный суд водворил ее в СИЗО на два месяца.

В ходе следствия задержали также 24-летнего жителя Бишкека, причастного к преступлению. Его водворили в ИВС.