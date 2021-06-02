В Бишкеке отравились 22 человека. Столовую оштрафовали на 15 тысяч сомов

В Бишкеке в Столовой № 1 по улице Московской отравились 22 человека. Информацию об этом 24.kg подтвердили в столичном Центре госсанэпиднадзора.

По их данным, случай зафиксирован 25-26 мая. Девять человек с симптомами отравления попали в больницу Токмака, а 13 человек поступили в Чуйскую областную объединенную больницу. На сегодня лечение в стационаре получает всего два человека, остальные выписаны.

«Мы расследовали этот случай. Это были разные партии блюда, предположительно отравились бризолем. Смывы сдали, ждем результаты. Предварительно подозреваем сальмонеллез. На столовую наложили штраф в 15 тысяч сомов за нарушения норм, объект закрыли до выяснения причин и устранения нарушений», — отметили в ЦГСЭН.