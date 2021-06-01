Исчезновение Орхана Инанды. Что известно о бывшем директоре сети школ «Сапат»

Орхан Инанды, пропавший 31 мая 2021 года, — один из учредителей Международного образовательного учреждения «Сапат». В 2001 году стал президентом «Сапата».

Фото из интернета. Орхан Инанды

В 2012-м получил гражданство Кыргызской Республики.

В 2000 году удостоен звания «Отличник образования КР», в 2002-м награжден почетной грамотой КР, в 2003-м медалью «Данк». Наград Кыргызстана удостоен за вклад в образовательную систему страны.

Школа «Сапат» — правопреемник кыргызско-турецких лицеев «Себат». Она работает по новому уставу, который прошел регистрацию в Минюсте в 2017 году.

«Себат» объединял 16 лицеев, университет «Ататюрк-Ала-Тоо» и международную школу SilkRoad, три неполные общеобразовательные школы, общежития в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде.

В образовательную сеть «Сапат» входят 15 школ во всех регионах страны и другие учреждения, включая университет.

Напомним, летом 2016 года в Турции подняли вопрос о закрытии кыргызско-турецких лицеев, которые якобы имеют отношение к проповеднику Фетхуллаху Гюллену, проживающему в США.

О том, что учредителем «Себата» станет Министерство образования, говорил на пресс-конференции в декабре 2016 года президент КР. Тогда он сказал, что школы переименуют в «Сапат», но не закроют.

По версии турецких властей, Гюллен и его сторонники стояли за попыткой военного переворота 15 июля 2016 года. Сторонники Гюллена опровергают это заявление.

Гюлленовские школы в некоторых странах мира закрылись. Кыргызстан стал единственной страной мира, где президент Атамбаев публично отверг просьбу закрыть школы.

Орхан Инанды живет в Бишкеке со своей семьей, воспитывает четырех детей.

Он пропал в Бишкеке. Родственники сообщили, что он накануне ушел из дома на встречу. Через час его машину нашли в нескольких кварталах от дома.

«Орхан Инанды живет в 10-м микрорайоне, около Южной магистрали, машину нашли в другом месте. Ничего не пропало — деньги, документы, телефон, все было в авто», — сообщили редакции.

В УВД Октябрьского района столицы подтвердили эту информацию. По данным ведомства, сообщение о найденном автомобиле поступило сегодня примерно в 4.20.

«На месте с заявлением в милицию обратился гражданин Ю.К. Он просил оказать содействие в поисках его отца Орхана Инанды, который ездил на автомобиле. Последний раз пропавший выходил на связь по телефону 31 мая примерно в 18.00, его местонахождение неизвестно. Создана следственно-оперативная группа, разосланы ориентировки в территориальные подразделения органов внутренних дел, ведутся все необходимые следственные действия и разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения гражданина», — проинформировали в УВД.

Садыр Жапаров поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана Орхана Инанды.