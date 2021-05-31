В Бишкеке за вымогательство задержан сотрудник милиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что с заявлением в СВР МВД обратилась гражданка У.Б., которая просила принять меры в отношении милиционера, вымогавшего у нее $12 тысяч за положительное решение по досудебному производству. Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Вымогательство взятки» УК КР.

«При получении $1 тысячи и 20 тысяч сомов с поличным пойман сотрудник полка ведомственной милиции службы охраны МВД старший сержант А.А. При освидетельствовании на установление фактов употребления наркотических средств получен положительный результат. Расследованием занимается ГКНБ», — добавили в МВД.