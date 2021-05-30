Скоростные автогонки в Бишкеке: пять водителей оштрафованы

Сотрудники Управления обеспечения безопасности дорожного движения по Чуйской области провели рейд по выявлению водителей, которые на автодороге Бишкек — аэропорт «Манас» устраивали автогонки, демонстрационные заезды, тем самым нарушая Правила дорожного движения и покой граждан, живущих вдоль трассы.

По данным ведомства, цель мероприятия — выявление водителей, грубо нарушающих ПДД, и профилактика дорожно-транспортных происшествий.

Выявлено пять водителей, которые устраивали скоростные заезды с перекрытием трассы. Составлены протоколы за автохулиганство, которое проявлялось в демонстративном нарушении общественного порядка и спокойствия граждан.

Водители оштрафованы. Размер штрафа каждому составил 7 тысяч 500 сомов. Проведена разъяснительная работа о недопущении подобных автогонок и скоростных заездов.

УОБДД Чуйской области предупреждает: рейдовые мероприятия будут проводиться на постоянной основе.