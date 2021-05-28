Военная прокуратура признала незаконным приказ командующего Внутренними войсками МВД полковника Исламбека Кенжекулова о переводе ефрейтора Натальи Силиной из Бишкека в Узген. Надзорный орган также потребовал от МВД устранить указанные ею нарушения в части обеспечения военнослужащих и условий их службы. Об этом 24.kg сообщила сама Силина.

«Сегодня мне прислали ответ из Военной прокуратуры, в котором говорится о признании приказа незаконным и о том, что в адрес МВД внесено представление об устранении нарушений закона в части полноты обеспечения имуществом военнослужащих и о приведении в соответствие условий их службы», — сказала она.

Фото 24.kg. Акт прокурорской проверки

По словам ефрейтора, она намерена затребовать из прокуратуры материалы проверки, чтобы ознакомить с ними общественность.

Я хочу выяснить, что и как было проверено. Какие именно нарушения выявила и подтвердила прокурорская проверка. Наталья Силина

Напомним, 18 мая в редакцию с просьбой о помощи обратилась военнослужащая контрактной службы Внутренних войск МВД ефрейтор Наталья Силина. Она рассказала о реальном положении дел в спецподразделении.

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По ее словам, военнослужащие не обеспечены даже минимальным обмундированием. Все, что выдает им государство, — это каски, остальное контрактники вынуждены покупать сами.

Наталья Силина также пожаловалась на нечеловеческие условия службы, кадровую чехарду и моральное давление, с которым сталкиваются те, кто осмеливается бороться с устоявшейся системой. В частности, Наталью Силину за открытое высказывание недовольства пытались незаконно перевести в Узген из войсковой части Бишкека. Эти и другие факты нарушений, по ее словам, вынудили ее подать заявление в Военную прокуратуру и открыто выступить в СМИ.

Позже в ее адрес поступили угрозы. За защитой ефрейтор была вынуждена обратиться к омбудсмену.