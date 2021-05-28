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Происшествия

У жителя Джалал-Абада нашли около 2 килограммов гашиша и опиума

У жителя Джалал-Абада нашли около 2 килограммов гашиша и опиума. Об этом сообщили в УВД области.

По ее данным, в милицию поступила оперативная информация о том, что житель города С. хранит у себя наркотические вещества. Факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство.

После задержан гражданин Х.С. ,1982 года рождения, у которого во время проверки обнаружено около 2 килограммов неизвестного вещества с отличительным резким запахом, назначена экспертиза. Х.С. отпущен до получения результатов.

Позже выяснилось, что Х.С. выехал из города и скрывался от следствия. Тем временем экспертиза показала, что 1,8 килограмма найденного у Х.С вещества является гашишем, еще 24 грамма — опиумом.

Х.С. задержан 24 мая. Решением суда 26 мая отпущен под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/195533/
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