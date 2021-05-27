В Нижневартовске наркоторговца из Кыргызстана осудили на девять лет колонии

В городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа наркоторговца из преступной группировки приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщил сайт прокуратуры региона.

Прибывшего в Россию без разрешения 27-летнего гражданина Кыргызстана признали виновным по статьям, связанным с незаконным пересечением границы и сбытом наркотиков.

Он являлся членом ОПГ, которая через интернет-магазин в Нижневартовске продавала синтетический наркотик.

«Его преступная деятельность пресечена сотрудниками полиции в марте 2020 года. Из незаконного оборота изъяли более 240 граммов синтетических наркотических средств», — отметили в пресс-службе.

Иностранец, получая от подельников большие партии наркотиков, расфасовывал и продавал их в закладках.

По решению суда наркоторговца приговорили к девяти годам колонии строгого режима.