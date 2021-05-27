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Происшествия

Задолжал 682 тысячи сомов за товар. Подозреваемый в мошенничестве задержан

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

УВД Ленинского района
Фото УВД Ленинского района . В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве

По ее данным, 24 ноября 2020 года в милицию с заявлением обратился горожанин и рассказал, что некий мужчина обманом вывез у него 6 тонн риса стоимостью 682 тысячи 300 сомов. Обещал заплатить за товар через некоторое время и скрылся.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. Правоохранители задержали 40-летнего подозреваемого. Ленинский районный суд Бишкека водворил его в СИЗО-1 на месяц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/195345/
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