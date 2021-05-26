Избиение мальчика с ДЦП. Возбуждено уголовное дело

Начато расследование по факту избиения ребенка в общественном фонде «Аутизм победим kg». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Первомайского РУВД Бишкека. Инцидент зарегистрирован в ЕРПП по статье «Умышленное нанесение телесных повреждений».

«Для определения степени тяжести полученных телесных повреждений назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будет дана соответствующая юридическая оценка», — уточнили в пресс-службе.

В милиции не исключают, что по итогам экспертизы дело может быть переквалифицировано на более тяжкую статью.

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Напомним, 21 мая стало известно о том, что в стенах бишкекского реабилитационного центра шестилетний ребенок, страдающий ДЦП, подвергся насилию со стороны сотрудницы логопеда-дефектолога. Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения.

Руководство фонда «Аутизм победим kg» уволило сотрудницу после разразившегося скандала. Мать ребенка обратилась с заявлением в милицию.

Расследование дела под свой контроль взяли начальник Первомайского РУВД Бишкека подполковник милиции Руслан Бердибаев и уполномоченная по правам ребенка Жыпариса Рысбекова.