10:08
USD 83.25
EUR 102.06
RUB 1.13
Происшествия

В Панфиловском районе пенсионер убил собутыльницу. Его признали невменяемым

Панфиловский районный суд Чуйской области постановил направить 85-летнего В.Н. на принудительное лечение в психиатрическую больницу села Кызыл-Жар. Об этом говорится в приговоре.

Пенсионер распивал со знакомой водку. Схватив со стола кухонный нож, В.Н. несколько раз ударил им женщину. От полученных ранений она скончалась на месте.

По заключению стационарной экспертизы В.Н. признан невменяемым, медики рекомендовали госпитализировать обвиняемого в психиатрическую больницу.

В итоге суд вынес решение о принудительной госпитализации В.Н. в спецклинику в селе Кызыл-Жар Джалал-Абадской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/195184/
просмотров: 400
Версия для печати
Материалы по теме
Вымогательство $250 тысяч. Улан Джураев признан виновным и оштрафован
Убийство Айзады Канатбековой. Стала известна дата начала судебного процесса
В Бишкеке женщина убила своего знакомого
Подростка, подозреваемого в двойном убийстве, водворили в СИЗО-1 Бишкека
Стали известны подробности задержания несовершеннолетнего за двойное убийство
В Бишкеке по подозрению в двойном убийстве задержан несовершеннолетний
Убийство на рынке «Кудайберген». Подозреваемый задержан в Алматы
В Бишкеке убили двух женщин
Убийство подростка в Беловодском. Милиция начала проверку
Стали известны подробности убийства подростка в психоневрологическом интернате
Популярные новости
Пьяный сын Исы Омуркулова сбил велосипедиста. Журналист вышел на&nbsp;пикет протеста Пьяный сын Исы Омуркулова сбил велосипедиста. Журналист вышел на пикет протеста
Нападение на&nbsp;продавца в&nbsp;торговом центре. В&nbsp;милиции рассказали подробности Нападение на продавца в торговом центре. В милиции рассказали подробности
Страшная авария на&nbsp;объездной близ Канта. Есть пострадавшие Страшная авария на объездной близ Канта. Есть пострадавшие
В&nbsp;Бишкеке горит кафе &laquo;Шашлычник&raquo; В Бишкеке горит кафе «Шашлычник»
Бизнес
Осталось шесть дней до&nbsp;розыгрыша Hyundai Sonata! Успейте получить билеты! Осталось шесть дней до розыгрыша Hyundai Sonata! Успейте получить билеты!
Как поступить в&nbsp;Кыргызско-Германский институт прикладной информатики? Как поступить в Кыргызско-Германский институт прикладной информатики?
Скорая помощь от&nbsp;мецената, или Как уроженец Кыргызстана поддерживает земляков Скорая помощь от мецената, или Как уроженец Кыргызстана поддерживает земляков
В&nbsp;Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности В Кыргызстане начали выдавать коды маркировки для товаров легкой промышленности
26 мая, среда
10:07
В Суусамырской долине в результате ДТП погибли четыре человека В Суусамырской долине в результате ДТП погибли четыре ч...
10:04
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились семь медработников
10:02
В КР коронавирусом болеет 3 тысячи 641 человек, 509 — в тяжелом состоянии
10:02
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались восемь человек
10:00
Вакцина от COVID-19. Все, что вы еще не знали