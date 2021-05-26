В Панфиловском районе пенсионер убил собутыльницу. Его признали невменяемым

Панфиловский районный суд Чуйской области постановил направить 85-летнего В.Н. на принудительное лечение в психиатрическую больницу села Кызыл-Жар. Об этом говорится в приговоре.

Пенсионер распивал со знакомой водку. Схватив со стола кухонный нож, В.Н. несколько раз ударил им женщину. От полученных ранений она скончалась на месте.

По заключению стационарной экспертизы В.Н. признан невменяемым, медики рекомендовали госпитализировать обвиняемого в психиатрическую больницу.

В итоге суд вынес решение о принудительной госпитализации В.Н. в спецклинику в селе Кызыл-Жар Джалал-Абадской области.