Участники общественного движения «Жети дубан» вновь задержаны за наркотики

В Новопавловке сотрудники милиции задержали за хранение наркотиков участника и одного из лидеров общественного движения «Кырк уруу, жети дубан ынтымагы». Об этом сообщает пресс-служба СБНОН.

Одному из задержанных 52 года, второму 29 лет.

«19 мая в 23.30 в Новопавловке был проведен обыск. При личном досмотре в куртке одного из лидеров общественного движения были обнаружены 2,5 грамма марихуаны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обыска в доме находились 10 участников движения, которые также имели при себе наркотики.

«В летней кухне обнаружены и изъяты самодельное приспособление из бутылки, предназначенное для употребления наркотиков, и вещества растительного происхождения со специфическим запахом конопли. В предбаннике служебно-разыскная собака обнаружила пакет, внутри которого находилось вещество со специфическим запахом конопли весом 427 граммов . Еще 3 грамма 625 миллиграммов марихуаны были обнаружены у одного из гостей», — проинформировали в СБНОН.

Освидетельствование показало, что 10 из 11 членов движения находились в наркотическом опьянении. Двое из них арестованы, остальные отпущены под обязательство о явке.

Отметим, что лидеры и участники «Кырк уруу, жети дубан ынтымагы» далеко не первый раз попадают в поле зрения правоохранителей. Один из их лидеров уже задерживался за хранение наркотиков в апреле 2019-го. В июне того же года другой лидер движения был пойман с поличным при попытке дать взятку следователю.