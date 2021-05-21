В Сокулуке осудили мужчину за изнасилование несовершеннолетней племянницы

Сокулукский районный суд признал виновным 24-летнего К.Э. по статье «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Об этом говорится в приговоре суда.

Мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю племянницу, заразив при этом ее венерическим заболеванием, и сбежал в Россию.

К.Э. в ходе судебного разбирательства частично признал вину. По его словам, в день произошедшего он много выпил. О том, что девочка несовершеннолетняя, знал.

«Обвиняемый заявил, что его супруга была на тое, он много выпил и не специально вступил в половой контакт с племянницей. Он якобы перепутал ее с женой», — указывается в решении суда.

К.Э. приговорен к 7,5 года лишения свободы.