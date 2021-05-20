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В Липецке кыргызстанка пыталась дать взятку сотруднику полиции в его кабинете

В Липецке кыргызстанка пыталась дать взятку сотруднику полиции в служебном кабинете. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, 49-летняя женщина находилась в правоохранительных органах из-за допроса по фиктивной регистрации по месту жительства в Добровском районе. Во время него она и протянула стражу правопорядка 4,5 тысячи рублей в надежде, что ее отпустят.

Майор полиции от денег отказалась и сообщила о случившемся в следственные органы. Теперь мигрантка обвиняется по статье 291 «Мелкое взяточничество». Ей грозит до года лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194587/
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