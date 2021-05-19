В Москве произошла массовая драка между гражданами Кыргызстана и Таджикистана

Драка произошла между посетителями кафе на юго-западе Москвы, в результате чего шесть человек госпитализированы и девять доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

По данным издания, информация о конфликте на проспекте Вернадского, 39 поступила в полицию накануне вечером.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции у кафе по указанному адресу обнаружены и нарядами скорой медицинской помощи доставлены в медицинские учреждения шесть человек. Также для дальнейшего разбирательства в ОМВД доставлены девять граждан», — сказал собеседник агентства.

Среди задержанных два человека привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, семь человек — за мелкое хулиганство.

Полиция по факту проводит проверку.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что конфликт между гражданами перерос в драку, в ней принимали участие 15 человек — граждане Кыргызстана и Таджикистана. Предварительно он разгорелся из-за личной неприязни и носит бытовой характер.