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Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 26-летний Игорь Миронов

В Бишкеке пропал 26-летний Игорь Миронов. Об этом сообщили в Совете общественной безопасности.

Совета общественной безопасности
Фото Совета общественной безопасности. В Бишкеке пропал 26-летний Игорь Миронов

По его данным, 15 мая мужчина вышел из дома в районе Городской клинической больницы № 4 и не вернулся до сих пор.

Был одет в куртку черного цвета, футболку белого цвета, черные штаны и белые кеды.

Приметы: рост 175 сантиметров, вес 60 килограммов, худощавого телосложения, глаза серо-голубого цвета, волосы русые. Особые приметы: три татуировки — на плече, предплечье и запястье.

Тех, кто владеет информацией о разыскиваемом, просят сообщить по телефонам: 0555230490, 0755074720.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194421/
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