Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 26-летний Игорь Миронов

В Бишкеке пропал 26-летний Игорь Миронов. Об этом сообщили в Совете общественной безопасности.
По его данным, 15 мая мужчина вышел из дома в районе Городской клинической больницы № 4 и не вернулся до сих пор.
Был одет в куртку черного цвета, футболку белого цвета, черные штаны и белые кеды.
Приметы: рост 175 сантиметров, вес 60 килограммов, худощавого телосложения, глаза серо-голубого цвета, волосы русые. Особые приметы: три татуировки — на плече, предплечье и запястье.
Тех, кто владеет информацией о разыскиваемом, просят сообщить по телефонам: 0555230490, 0755074720.