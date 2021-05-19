Внимание, розыск! В Бишкеке пропал 26-летний Игорь Миронов

В Бишкеке пропал 26-летний Игорь Миронов. Об этом сообщили в Совете общественной безопасности.

Фото Совета общественной безопасности. В Бишкеке пропал 26-летний Игорь Миронов

По его данным, 15 мая мужчина вышел из дома в районе Городской клинической больницы № 4 и не вернулся до сих пор.

Был одет в куртку черного цвета, футболку белого цвета, черные штаны и белые кеды.

Приметы: рост 175 сантиметров, вес 60 килограммов, худощавого телосложения, глаза серо-голубого цвета, волосы русые. Особые приметы: три татуировки — на плече, предплечье и запястье.