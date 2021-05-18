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Происшествия

В Таласе драка подростков переросла в стрельбу. Виновника осудили

Таласский районный суд признал виновным 16-летнего Т.у.Б. по статьям «Незаконный оборот оружия» и «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Об этом говорится в приговоре суда.

В декабре 2020 года подросток с двумя несовершеннолетними знакомыми сидел в машине. Молодые люди не поделили телефон, выйдя из авто, подрались. В этот момент обвиняемый выстрелил в ногу К.Т.

«Т.у.Б. пригрозил потерпевшему: если он кому-то расскажет о произошедшем, убьет его брата. Экспертиза показала, что подозреваемый вменяем, в принудительном лечении не нуждается, а потерпевшему нанесен тяжкий вред», — указывается в приговоре.

В ходе судебного разбирательства Т.у.Б полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Он рассказал, что пистолет взял у друга на несколько дней. В день, когда все произошло, к обвиняемому приехали друзья, они собирались выехать в другое село.

Пострадавший несовершеннолетний рассказал в суде, что после произошедшего его оставили около дома. Утром кровоточащую рану увидела бабушка, которая и отвезла внука в больницу. Потерпевший просил взять под стражу Т.у.Б. и назначить ему жесткое наказание.

В итоге суд приговорил Т.у.Б. к двум годам пробационного надзора.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194279/
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