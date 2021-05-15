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В Джети-Огузе на руднике «Кумтор» тоже ведется проверка

В Джети-Огузском районе на руднике «Кумтор» проводится проверка. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что в рамках ранее возбужденного уголовного дела в офисе компании «Кумтор» в Бишкеке проведены обыски. Следствие ведет межведомственная следственная группа из числа сотрудников ГКНБ и МВД.

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По какой статье возбуждено дело, не сообщается. Работа самого рудника не приостановлена, но на месте находятся сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке в офисе «Кумтора» проведен обыск. Что конкретно ищут в офисе компании, неизвестно. По некоторым данным, вывезли кассу и оргтехнику.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Белек Калыков заявил, что всю имеющуюся информацию редакция может получить лишь в понедельник, поскольку сегодня у сотрудников надзорного органа выходной.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194104/
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