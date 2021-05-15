В Джети-Огузе на руднике «Кумтор» тоже ведется проверка

В Джети-Огузском районе на руднике «Кумтор» проводится проверка. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Известно, что в рамках ранее возбужденного уголовного дела в офисе компании «Кумтор» в Бишкеке проведены обыски. Следствие ведет межведомственная следственная группа из числа сотрудников ГКНБ и МВД.

Читайте по теме Национализация «Кумтора». ГКНБ начал следственные действия

По какой статье возбуждено дело, не сообщается. Работа самого рудника не приостановлена, но на месте находятся сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке в офисе «Кумтора» проведен обыск. Что конкретно ищут в офисе компании, неизвестно. По некоторым данным, вывезли кассу и оргтехнику.

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Белек Калыков заявил, что всю имеющуюся информацию редакция может получить лишь в понедельник, поскольку сегодня у сотрудников надзорного органа выходной.