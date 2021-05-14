В Баткенской области пресекли контрабанду на 800 тысяч сомов. Об этом сообщили в Таможенной службе.

По ее данным, таможенники в селе Бургонду Кадамджайского района остановили Mersedes-Benz Actros. Внутри машины обнаружили кафель узбекского производства. Общий вес товара — 24 тонны 883 килограмма. Факт зарегистрирован в журнале учета информации.