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В Баткенской области пресекли контрабанду на 800 тысяч сомов

В Баткенской области пресекли контрабанду на 800 тысяч сомов. Об этом сообщили в Таможенной службе.

По ее данным, таможенники в селе Бургонду Кадамджайского района остановили Mersedes-Benz Actros. Внутри машины обнаружили кафель узбекского производства. Общий вес товара — 24 тонны 883 килограмма. Факт зарегистрирован в журнале учета информации.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194013/
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