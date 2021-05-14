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Происшествия

Отдал чужой автомобиль в залог и скрылся. Подозреваемый в мошенничестве задержан

В Бишкеке задержали подозреваемого в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в УВД Первомайского района столицы.

УВД Первомайского района столицы
Фото УВД Первомайского района столицы. В Бишкеке задержали подозреваемого в крупном мошенничестве

По его данным, в декабре прошлого года в милицию обратился житель столицы и рассказал, что летом он сдал свой автомобиль Honda Stream (цена машины $6 тысяч 500) в аренду некоему мужчине. Стоимость пользования авто в день составляла 1 тысячу сомов. Однако подозреваемый не исполнил условия договора и отдал автомобиль в залог третьему лицу, затем скрылся.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. Правоохранители задержали 30-летнего подозреваемого и водворили в ИВС.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193937/
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