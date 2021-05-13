Внимание, розыск! В Иссык-Атинском районе пропал 65-летний Насипбек Кулманбетов

В Иссык-Атинском районе пропал 65-летний Насипбек Кулманбетов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Фото ГУВД Чуйской области. В Иссык-Атинском районе пропал Насипбек Кулманбетов

По ее данным, мужчина вышел из дома 25 сентября 2020 года и не вернулся до сих пор.

Приметы: рост 175-180 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, глаза

карие, есть борода. Был одет в темно-голубую полосатую рубашку, калпак, черную спортивную куртку, черные штаны и резиновые галоши.

Особые приметы: послеоперационный шрам на животе, отсутствуют зубы.

Тех, кто владеет информацией о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по номерам: 0312430127, 0312438885, 0312616907, 0703171770, 0708108110.