В Бишкеке убили двух женщин

В Бишкеке убиты две женщины, 62 и 30 лет. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

По предварительным данным, убитые — мать и дочь, они получили смертельные ножевые ранения.

В ГУВД столицы сообщили, что информация о происшествии в милицию поступила сегодня в 11.25. Звонившие сообщили, что в частном доме на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Ибраимова обнаружены трупы двух женщин с признаками насильственной смерти.

«На месте происшествия в частном доме барачного типа обнаружены тела женщин азиатской внешности с признаками насильственной смерти. Сотрудники милиции установили их личности: 62-летняя А.А. и 30-летняя А.А. На месте работают следователи и оперативники», — сообщили в ГУВД.

Подробности в ведомстве пообещали предоставить позже.