Более тонны кисломолочной продукции пытались провезти из Кыргызстана на Алтай

В Алтайский край из Кыргызстана пытались провезти более тонны молочной продукции. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Фото Россельхознадзора. В Алтайский край из Кыргызстана пытались провезти более 1 тонны молочной продукции

По его данным, в Рубцовском районе задержали фургон, в котором кроме личных вещей находилось 306 килограммов кисломолочной продукции. Кыргызстанец перевозил подконтрольный товар в адрес предприятия ООО «Лотос». Ветеринарный сертификат Таможенного союза отсутствовал.

В этом же районе за последние 10 дней пресекли провоз еще 860 килограммов молочной продукции без ветеринарных сопроводительных документов.

Нарушителей привлекли к административной ответственности.