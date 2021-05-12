10:33
USD 84.74
EUR 103.06
RUB 1.14
Происшествия

Более тонны кисломолочной продукции пытались провезти из Кыргызстана на Алтай

В Алтайский край из Кыргызстана пытались провезти более тонны молочной продукции. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Россельхознадзора
Фото Россельхознадзора. В Алтайский край из Кыргызстана пытались провезти более 1 тонны молочной продукции

По его данным, в Рубцовском районе задержали фургон, в котором кроме личных вещей находилось 306 килограммов кисломолочной продукции. Кыргызстанец перевозил подконтрольный товар в адрес предприятия ООО «Лотос». Ветеринарный сертификат Таможенного союза отсутствовал.

В этом же районе за последние 10 дней пресекли провоз еще 860 килограммов молочной продукции без ветеринарных сопроводительных документов.

Нарушителей привлекли к административной ответственности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193729/
просмотров: 105
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстан из Алтайского края пытались незаконно провезти 271 тонну гороха
Из Кыргызстана в Россию пытались незаконно провезти кисломолочную продукцию
Две женщины пытались провезти килограмм золота в Узбекистан. Их задержали
Выявлен незаконный ввоз товаров в Кыргызстан на нескольких пунктах пропуска
В Оренбург из Кыргызстана пытались незаконно провезти ядовитый рис
Фасоль и сухофрукты. Из Кыргызстана в Россию пытались провезти незаконный груз
Таможенники Кыргызстана задержали незаконный груз риса
В Бишкеке ремонтируют здание городской детской молочной кухни
Более $300 тысяч вывели из России в Кыргызстан по фиктивным договорам
В Москву пытались ввезти лук из Кыргызстана по недействительным документам
Популярные новости
ЧП&nbsp;на&nbsp;&laquo;Кумторе&raquo;. Руководителей компании вызвали на&nbsp;допрос, но&nbsp;их&nbsp;нет в&nbsp;стране ЧП на «Кумторе». Руководителей компании вызвали на допрос, но их нет в стране
Ситуация на&nbsp;границе. На&nbsp;территории&nbsp;КР замечен генерал-майор Таджикистана Ситуация на границе. На территории КР замечен генерал-майор Таджикистана
На&nbsp;Иссык-Куле скончался мужчина, употреблявший аконит На Иссык-Куле скончался мужчина, употреблявший аконит
Баткенцы остановили фуры с&nbsp;контрабандой. Их&nbsp;сопровождала милиция Баткенцы остановили фуры с контрабандой. Их сопровождала милиция
Бизнес
Жительница Оша выиграла машину в&nbsp;лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто Жительница Оша выиграла машину в лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто
Пользуйся картой &laquo;Элкарт&raquo; от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo; и&nbsp;выигрывай призы каждый месяц! Пользуйся картой «Элкарт» от «РСК Банка» и выигрывай призы каждый месяц!
+1&nbsp;000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview +1 000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview
Бесплатная доставка SIM-карт! Станьте абонентом MegaCom в&nbsp;несколько кликов Бесплатная доставка SIM-карт! Станьте абонентом MegaCom в несколько кликов
12 мая, среда
10:31
Около тысячи семейных врачей не хватает в Кыргызстане Около тысячи семейных врачей не хватает в Кыргызстане
10:30
Электронные амбулаторные карты появятся в Кыргызстане до конца года
10:28
В Джалал-Абаде горнодобывающая компания нанесла крупный ущерб экологии
10:26
Более тонны кисломолочной продукции пытались провезти из Кыргызстана на Алтай
10:25
В Узгенском районе селевой поток унес восьмилетнего мальчика. Он погиб