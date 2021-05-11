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Происшествия

ЧП на «Кумторе». Руководителей компании вызвали на допрос, но их нет в стране

Прокуратура Иссык-Кульской области передала досудебное производство по факту ЧП на руднике «Кумтор» в УВД региона для проведения дополнительных следственных действий. Об этом сообщают в милиции.

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Уточняется, что ранее факты зарегистрированы в ЕРПП по статье «Нарушение правил безопасности горных, строительных, взрывоопасных или иных работ» УК КР.

«В следственную службу УВД Иссык-Кульской области на завтра для дачи показаний вызваны в качестве свидетелей президент ЗАО «Кумтор Голд Компани» Деон Баденхорст, директор по финансам Саймон Тан, а также директор по управлению системами поставок Арипин Буман. По предварительным данным, руководители компании выехали за пределы Кыргызстана», — рассказали в УВД.

Напомним, что 1 декабря 2019 года на руднике «Кумтор» на одном из рабочих участков месторождения произошел сдвиг отвалов. В результате ЧС пропали двое сотрудников «Кумтора»: водитель бульдозера Жолдош Жунушов и мастер Омурбек Ишенбеков, дежурившие в ночную смену. В январе 2020-го их поиски прекратились.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193708/
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