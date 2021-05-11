В Бишкеке задержана мошенница, продававшая земельные участки

В Бишкеке задержана 54-летняя подозреваемая в мошенничестве, которая обещала пострадавшим предоставить земельные участки в Чуйской области, но обманула их. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района столицы.

«Первое заявление поступило в милицию 22 февраля. Заявитель сообщил, что в январе 2014 года некая женщина обещала ему предоставить четыре участка земли по четыре сотки каждый. Взяв $9 тысяч 200, она скрылась», — проинформировали в милиции.

Отмечается, что с конца зимы в УВД Ленинского района поступило еще четыре аналогичных заявления от граждан.

Подозреваемую удалось найти и задержать. Суд взял ее под стражу с содержанием в Бишкекском СИЗО-1 сроком на два месяца.

Фото пресс-службы Ленинского РУВД Бишкека. Подозреваемая

Тех, кто мог пострадать от преступных действий злоумышленницы, в милиции просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0312352947, 0312654494, 0708834925, 0707775557, 0707281245, 0700911119 и 102.