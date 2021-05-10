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Генпрокуратура выявила нарушения на таможне и в коммерческом банке

Генеральной прокуратурой по обращению директора ОсОО «М» выявлены незаконные действия со стороны должностных лиц Таможенной службы и сотрудников одного из коммерческих банков республики. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Уточняется, что в 2018 году ОсОО «М» перечислило через банк 40 миллионов сомов на расчетный счет Центрального казначейства Минфина с назначением платежа «Ввозные таможенные пошлины». Однако сотрудники банка по неустановленным причинам деньги перевели на другой счет с назначением «НДС на ввозимые товары», а отмеченному ОсОО выдали фиктивное платежное поручение.

«Со стороны ОсОО в 2018 году через таможенные органы завезены товары по фиктивному платежному поручению. В ходе их оформления сотрудники таможни, которые ответственны за контроль документов, не провели декларацию на товар. В результате грубо нарушены требования нормативно-правовых актов. Должностные лица таможенных органов, ответственные за учет платежей, в течение трех лет не вели учет по начислению, перечислению и возврату сумм таможенных платежей, также не проводились ежемесячные сверки данных между фирмой и таможенными органами», — сообщили в Генпрокуратуре.

В надзорном органе отметили, что таможенными органами в марте 2021 года необоснованно начислена пеня ОсОО «М», что привело к нарушению охраняемых законом прав и интересов субъекта предпринимательской деятельности.

Материалы зарегистрированы в ЕРПП по статьям «Злоупотребление должностным положением», «Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации» и «Подделка документов» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193483/
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