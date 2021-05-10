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Происшествия

В Кыргызстан из Алтайского края пытались незаконно провезти 271 тонну гороха

В Кыргызстан из Алтайского края пытались незаконно провезти 271 тонну гороха. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора региона.

По его данным, партия сопровождалась декларацией о соответствии, заявителем которой является Общество с ограниченной ответственностью «Восход».

В соответствии с техническим регламентом декларация должна содержать сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях, сертификате системы менеджмента качества.

Однако декларация о соответствии на партию гороха урожая принята ОсОО «Восход» на основании протокола испытаний, который отсутствует в перечне стандартов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193466/
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