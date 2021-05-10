В Кыргызстан из Алтайского края пытались незаконно провезти 271 тонну гороха. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора региона.

По его данным, партия сопровождалась декларацией о соответствии, заявителем которой является Общество с ограниченной ответственностью «Восход».

В соответствии с техническим регламентом декларация должна содержать сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях, сертификате системы менеджмента качества.

Однако декларация о соответствии на партию гороха урожая принята ОсОО «Восход» на основании протокола испытаний, который отсутствует в перечне стандартов.