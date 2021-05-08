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Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. НЦПП подтвердил факты пыток плененных кыргызстанцев

Директор Наццентра по предупреждению пыток КР Бакыт Рысбеков по итогам встреч с кыргызстанцами, которых 29 апреля взяла в заложники таджикская сторона, подтвердил факты пыток пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба НЦПП.

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«7 мая Наццентр по предупреждению пыток начал процедуру заполнения Стамбульских протоколов в отношении кыргызстанцев, которых захватили в заложники во время событий, произошедших на кыргызско-таджикской границе 29 апреля. С гражданами ведется разъяснительная работа по процедуре Стамбульского протокола. Сейчас мы можем сказать, что к ним применяли жестокое обращение и пытки», — пояснил Бакыт Рысбеков.

Заполненные протоколы НЦПП передаст с сопроводительным письмом в Генеральную прокуратуру Кыргызстана.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193357/
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