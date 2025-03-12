Захват пассажиров поезда в Пакистане. Силовики освободили 155 заложников

Силовые структуры Пакистана освободили 155 заложников, ликвидировав 27 боевиков. Об этом сообщило издание GeoTV.

Напомним, вооруженные боевики экстремистской группировки «Освободительная армия Белуджистана» 11 марта атаковали поезд в юго-западной провинции Пакистана Белуджистан. Группировка угрожала убить всех заложников при вмешательстве пакистанских властей.

Террористы удерживали женщин и детей в трех различных местах, используя их в качестве «живых щитов». В больницы на тот момент доставили 37 пострадавших. Власти Пакистана остановили движение поездов Bolan Mail и Jaffar Express из Кветты на три дня.

«Я не могу найти слов, чтобы описать, как нам удалось спастись. Это было ужасно», — сообщил один из освобожденных пассажиров Мухаммад Билал.

По данным GeoTV, силовики оцепили территорию, несмотря на труднодоступную местность, окруженную горами. Спецслужбы сообщили, что террористы использовали спутниковые телефоны для связи с международными кураторами, включая организатора нападения в Афганистане.

В Белуджистане объявлено чрезвычайное положение. На место атаки отправили резервные отряды сил безопасности и аварийно-спасательный поезд. Силовики обещают уничтожить всех террористов.