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Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. На территории КР замечен генерал-майор Таджикистана

На территории Кыргызстана замечен генерал-майор милиции Таджикистана Хуршед Изатулло Мухаммадзода. Видео опубликовано на канале YouTube «Мой свободный Таджикистан».

Видео снято, предположительно, во время вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе. На видеоролике генерал-майор дает указания военным.

Судя по вывескам на улице, кадры сняты в селе Максат Лейлекского района Баткенской области.

Согласно данным Министерства внутренних дел Таджикистана, Мухаммадзода Хуршед Изатулло — генерал-майор милиции. Родился 2 марта 1972 года. Служит в органах внутренних дел с 13 мая 1990 года. Награжден правительственными наградами «Спитамен», медалью «Джасорат».

Мухаммадзода Хуршед Изатулло был старшим инструктором войсковой части Министерства обороны, командиром взвода Министерства обороны, помощником начальника службы бронетранспортеров Минобороны, начальником службы бронетранспортеров Министерства обороны, заместителем командира по технической части и вооружения войсковой части МВД, начальником службы управления внутренних войск МВД, командиром ОМОН МВД, командиром войсковой части внутренних войск МВД, командующим Внутренних войск.

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С 29-го мая 2015 года является начальником управления подразделениями специального назначения МВД Таджикистана.

По данным таджикских СМИ, в ноябре 2018 года в уличной ссоре ранил из травматического пистолета двух жителей города Хорог.

За комментарием 24.kg обратилось в ГКНБ. Там сообщили, что изучают видео. 

В конфликте на границе  пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны конфликта.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193355/
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