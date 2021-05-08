Ситуация на границе. В пострадавших районах работают 52 следственные группы МВД

В Баткенской области работают 52 следственно-оперативные группы по расследованию и подсчету причиненного ущерба из-за конфликта на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

«Следственно-оперативные группы направленны из Бишкека и Оша, а также Ошской, Чуйской и Джалал-Абадской областей. Они уточняют ущерб, собирают и документируют доказательства применения оружия таджикской стороной», — говорится в сообщении.

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы Министерством внутренних дел оценивается как стабильная.

Накануне, отметим, в селе Арка-1 таджикские пограничники пытались выставить наряд. Пограничники Кыргызстана потребовали убрать наряд с неописанного участка госграницы, и таджикская сторона выполнила требования.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.