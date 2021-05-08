10:00
USD 84.77
EUR 102.46
RUB 1.14
Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. В пострадавших районах работают 52 следственные группы МВД

В Баткенской области работают 52 следственно-оперативные группы по расследованию и подсчету причиненного ущерба из-за конфликта на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

«Следственно-оперативные группы направленны из Бишкека и Оша, а также Ошской, Чуйской и Джалал-Абадской областей. Они уточняют ущерб, собирают и документируют доказательства применения оружия таджикской стороной», — говорится в сообщении.

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы Министерством внутренних дел оценивается как стабильная.

Накануне, отметим, в селе Арка-1 таджикские пограничники пытались выставить наряд. Пограничники Кыргызстана потребовали убрать наряд с неописанного участка госграницы, и таджикская сторона выполнила требования.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193352/
просмотров: 73
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуация на границе. Таджикистан пытался выставить пограничный наряд в Баткене
Ситуация на границе. Омбудсмен просит Валентину Чупик связаться с ним
Кыргызстанцы в США собрали для пострадавших на границе $191 тысячу
Семьи погибших военнослужащих получат компенсации в первую очередь
Детей из приграничных баткенских сел отправят в лагеря и санатории на Иссык-Куле
Младшая сестра убитой Мадины Рахматжановой лежит в БНИЦТиО с пулевым ранением
Как решить приграничную проблему Кыргызстана навсегда, рассказал Семен Уралов
МВД: Обстановка в приграничных селах в Баткенской области спокойная
Ситуация на границе. Пострадавшим доставлена 901 тонна гумпомощи
Ситуация на границе. По последним данным, разрушено и сожжено 136 жилых домов
Популярные новости
Дело о&nbsp;беспорядках. В&nbsp;Бишкеке задержан Жениш Молдокматов Дело о беспорядках. В Бишкеке задержан Жениш Молдокматов
В&nbsp;ДТП погиб азербайджанский и&nbsp;кыргызстанский певец Аслан Гусейнов В ДТП погиб азербайджанский и кыргызстанский певец Аслан Гусейнов
После конфликта. В&nbsp;Кок-Тереке военная техника уничтожила дома только кыргызов После конфликта. В Кок-Тереке военная техника уничтожила дома только кыргызов
Получивший ножевые ранения студент-иностранец скончался в&nbsp;больнице Получивший ножевые ранения студент-иностранец скончался в больнице
Бизнес
Помним и&nbsp;гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с&nbsp;Днем Победы Помним и гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравил ветеранов ВОВ «Бакай Банк» поздравил ветеранов ВОВ
14&nbsp;дней бесплатного контента в&nbsp;онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline 14 дней бесплатного контента в онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline
Онлайн-шествие &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;приложении MEGA24 Онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении MEGA24
8 мая, суббота
10:00
100 дней у власти. Как изменился Кыргызстан после инаугурации Садыра Жапарова 100 дней у власти. Как изменился Кыргызстан после инауг...
09:54
Ситуация на границе. В пострадавших районах работают 52 следственные группы МВД
09:51
COVID-19. ВОЗ одобрила китайскую вакцину Sinopharm
09:48
НДПК настаивает на перевыборах. Илим Карыпбеков поддержал Наримана Тюлеева
09:40
Экс-депутат Исхак Масалиев: Единственный выход из тупика — перевыборы