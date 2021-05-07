Задержан гражданин Узбекистана с поддельным паспортом и наркотиками

В Ноокенском районе Джалал-Абадской области задержали иностранца, использовавшего поддельные документы. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, 30 апреля в рамках досудебного производства по статье 359 «Подделка документов» УК КР задержан М.Ж., 1984 года рождения. Он является гражданином Узбекистана.

«М.Ж. незаконно пересек границу Кыргызстана по поддельному паспорту, который ему выдал отдел записей актов гражданского состояния, паспортизации и регистрации населения Ноокенского района в 2018 году на имя гражданина КР С.Т., 1980 года рождения», — говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 358 «Незаконное пересечение государственной границы» УР КР, начато досудебное производство.

Задержанный водворен в ИВС.

6 мая во время обыска дома, в котором задержанный проживал, найдено поддельное свидетельство о рождении, изготовленное на имя С.Т., 1980 года рождения , около 15 граммов марихуаны, брошюры религиозного содержания и мобильные телефоны.

Фото МВД. Найденные вещдоки

По изъятым вещественным доказательствам назначены соответствующие экспертизы, ведется досудебное производство.