19:45
USD 84.80
EUR 102.10
RUB 1.14
Происшествия

Задержан гражданин Узбекистана с поддельным паспортом и наркотиками

В Ноокенском районе Джалал-Абадской области задержали иностранца, использовавшего поддельные документы. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, 30 апреля в рамках досудебного производства по статье 359 «Подделка документов» УК КР задержан М.Ж., 1984 года рождения. Он является гражданином Узбекистана.

«М.Ж. незаконно пересек границу Кыргызстана по поддельному паспорту, который ему выдал отдел записей актов гражданского состояния, паспортизации и регистрации населения Ноокенского района в 2018 году на имя гражданина КР С.Т., 1980 года рождения», — говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 358 «Незаконное пересечение государственной границы» УР КР, начато досудебное производство.

Задержанный водворен в ИВС.

6 мая во время обыска дома, в котором задержанный проживал, найдено поддельное свидетельство о рождении, изготовленное на имя С.Т., 1980 года рождения, около 15 граммов марихуаны, брошюры религиозного содержания и мобильные телефоны.

МВД
Фото МВД. Найденные вещдоки

По изъятым вещественным доказательствам назначены соответствующие экспертизы, ведется досудебное производство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193333/
просмотров: 295
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуация на границе. В результате конфликта МВД нанесен ущерб в 2 миллиона сомов
В Кыргызстане частная фирма незаконно оформляла разрешение на работу иностранцам
По факту массового убийства кыргызстанцев на участке «Головной» возбуждено дело
Ситуация на границе. Глава МВД объяснил, почему не находится на месте событий
Ситуация на границе. В МВД рассказали о состоянии раненых сотрудников
Ситуация на границе. МВД просит не распространять фейковую информацию
Ситуация на границе. Ранены 10 военнослужащих МВД Кыргызстана
Кыргызстанцев незаконно отправляли на заработки в Россию и Турцию
Замглавы МВД рассказал, на какие деньги проводится ремонт здания
Клуб генералов Кыргызстана выступил за ужесточение наказания за ала качуу
Популярные новости
Дело о&nbsp;беспорядках. В&nbsp;Бишкеке задержан Жениш Молдокматов Дело о беспорядках. В Бишкеке задержан Жениш Молдокматов
В&nbsp;селе Максат на&nbsp;сожженных домах оставили надписи. Что они значат В селе Максат на сожженных домах оставили надписи. Что они значат
В&nbsp;Бишкеке мошенник взял кредит в&nbsp;банке на&nbsp;чужое имя В Бишкеке мошенник взял кредит в банке на чужое имя
Кыргызстан и&nbsp;Таджикистан до&nbsp;9&nbsp;мая опишут 112 километров земли Кыргызстан и Таджикистан до 9 мая опишут 112 километров земли
Бизнес
Помним и&nbsp;гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с&nbsp;Днем Победы Помним и гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравил ветеранов ВОВ «Бакай Банк» поздравил ветеранов ВОВ
14&nbsp;дней бесплатного контента в&nbsp;онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline 14 дней бесплатного контента в онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline
Онлайн-шествие &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;приложении MEGA24 Онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении MEGA24
7 мая, пятница
19:45
Ситуация на границе. Омбудсмен просит Валентину Чупик связаться с ним Ситуация на границе. Омбудсмен просит Валентину Чупик с...
19:36
Будут ли перевыборы в Бишкеке? Комментарий ЦИК
19:30
Цифра дня. 243 миллиона сомов выделено на компенсации медикам
19:20
Нидерланды выделят Кыргызстану 100 тысяч евро на борьбу с коронавирусом
19:08
Задержан гражданин Узбекистана с поддельным паспортом и наркотиками