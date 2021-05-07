Мы не разрабатывали ПДП. Бишкекглавархитектура ответила Генпрокуратуре

Бишкекглавархитектура не принимала участия в разработке ПДП и геоподосновы центра столицы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

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По ее данным, Проект детальной планировки центральной территории Бишкека утвердили постановлением БГК. Заказчиком на разработку ПДП выступало управление капстроительства мэрии.

Бишкекглавархитектура получила утвержденные материалы ПДП по акту приема-передачи от УКС 29 декабря 2019 года.

«Бишкекглавархитектура в процессе работы обнаружила, что топографическая основа, разработанная Госкартографией, на которой выполнен ПДП с линиями градостроительного регулирования, не является корректной. Старые координированные здания не соответствуют системе координат, в которой они расположены. По факту 2 июня 2020-го состоялось выездное совещание на местности для уточнения и сверки координат углов зданий. Установены расхождения, есть протокол», — говорится в сообщении.

По данным БГА, после выездного полевого замера составлен акт сверки и поставлены определенные вопросы, требующие дальнейшего уточнения и корректировки. О выявленных недочетах Бишкекглавархитектура 11 июня оповестила ГПИ градостроительства, Госстрой и муниципалитет.

Мы не принимали участия ни в разработке ПДП, ни в подготовке топографической геоподосновы, а являемся лишь пользователем материалов, которые получили от УКС мэрии столицы. Из сообщения Бишкекглавархитектуры

Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что Проект детальной планировки центральной части Бишкека нанес ущерб государству на более чем 20 миллионов сомов.

Бишкекская прокуратура выявила факт грубого нарушения закона со стороны должностных лиц Проектного института градостроительства и архитектуры, управления капитального строительства мэрии столицы, а также муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура».