Ситуация на границе. По последним данным, разрушено и сожжено 136 жилых домов

По последним подсчетам МЧС, в результате конфликта на кыргызско-таджикской границе сожжено и разрушено 136 жилых домов и 84 социальных объекта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

«В числе сожженных и разрушенных объектов одна школа, один ФАП, один детский сад, один медицинский пункт, одна стоматология, две аптеки, одна библиотека, 27 АЗС, 34 магазина, пять столовых, три ресторана, а также шесть государственных зданий», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что специальная комиссия МЧС продолжает подсчет нанесенного ущерба.

В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.