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Сюжет: Приграничные конфликты

Это не контрабанда. В ГКНБ отреагировали на видео с бензовозами вблизи границы

В ГКНБ дали пояснение по бензовозам, которые накануне были замечены вблизи зоны приграничного конфликта в Баткенской области. Очевидец предположил, что водители везут контрабандное топливо в Таджикистан. В пресс-центре ведомства заверяют, что это не так.

«Зафиксированные на видео бензовозы курсируют до местонахождения сгоревших АЗС, для вывоза оставшихся в резервуарах ГСМ. В Лейлекском районе в трех местах — Исфане, на участках Кайрагач и Сай установлены мобильные посты по контролю и недопущению контрабандной перевозки товаров», — проинформировали в ведомстве.

Сообщается, что в составе мобильных групп, дежурящих на постах, инспекторы Налоговой службы, ГУОБДД, сотрудники регионального управления ГКНБ и милиции. Каждый бензовоз будет сопровождаться до пункта назначения, слив будет осуществляться в присутствии инспектора ГНС.

Отметим, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев ранее неоднократно заверял общественность, что перевоз контрабандных товаров, в том числе ГСМ, в Таджикистан полностью остановлен.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Ранее сообщалось, что более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Пострадали и пограничные заставы.

По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192895/
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